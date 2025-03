Eccellenza Toscana. Doppietta di Jrad, poi Discepolo. L’Asta stende la Fortis Juventus

ASTA TAVERNE 3 FORTIS JUVENTUS 1

ASTA TAVERNE (4-2-3-1): Di Bonito; Parricchi (16’ st Reka), Manganelli, De Vitis, Tognetti (26’ st Bardotti); Ceccatelli, Falugiani (16’ st Hoxhaj); Cianciolo, Discepolo (35’ st Cappelli), Jrad; Bandini (26’ st Mugnai). Allenatore Bartoli.

FORTIS JUVENTUS (4-2-3-1): Aglietti; Zoppi (36’ pt Gurloni), Calzolai (35’ st Galeotti), Salvadori, Paternò; Serotti (16’ st Raimondi), Donatini; Masini (26’ st Giannasi), Morozzi (22’ st Cirasella), Gjana; Di Gaudio. Allenatore Morandi.

Arbitro: Rinaldi di Empoli (Marino e Alfonso).

Reti: 7’ pt e 18’ pt Jrad(A); 12’ st Discepolo (A); 41’ st Paternò (F).

Note: ammoniti Parricchi, Morozzi, Ceccatelli, Cianciolo.

SIENA – Torna al successo l’Asta: gli arancioblù calano il tris alla Fortis Juventus e si lasciano alle spalle la sconfitta contro il Signa. E’ la quinta vittoria nelle ultime sei partite, per la squadra di Bartoli che conferma il grande periodo di forma: la classifica adesso dice di nuovo quinto posto (41 punti, gli stessi del Mazzola). A sbrigare la pratica bastano 20 minuti, giusto il tempo per Jrad, in stato di grazia, di segnare una doppietta. Al 7’ è Falugiani, a recuperare palla e a innescare l’attaccante che buca Aglietti con il destro; al 18’ è invece Tognetti a sfondare sulla sinistra per poi dare a Jrad l’opportunità del 2-0. L’Asta resta in pieno controllo e sfiora il gol a più riprese: particolarmente degna di nota una serpentina in area di rigore di Discepolo che, dopo aver saltato tre difensori, spara di poco a lato. Per gli ospiti l’occasione migliore del primo tempo è di Serrotti ma Di Bonito vince la sfida in uno contro uno. Nella ripresa la Fortis Juventus arriva un paio di volte nell’area di rigore arancioblù ma, al 57’, la combinazione tra Jrad e Tognetti consente a quest’ultimo di servire Discepolo per il 3-0. Verso la fine gli ospiti trovano il gol della bandiera con Paternò. L’Asta festeggia i tre punti, in vista della trasferta con la Baldaccio Bruni.