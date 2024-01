Eccellenza Toscana. Il Mazzola affronta domani in casa il Firenze Ovest

Il Mazzola ha iniziato il girone di ritorno con una preziosa vittoria, il 2-1 centrato sul campo della Lastrigiana. "Abbiamo disputato un bellissimo primo tempo, passando in doppio vantaggio – ha commentato il tecnico biancoceleste Stefano Argilli –, con qualità nelle giocate e velocità; e potevamo calare anche il tris o il poker. Nel secondo tempo gli avversari sono saliti in intensità, hanno cambiato a livello tattico e l’atteggiamento e noi abbiamo dovuto soffrire. Abbiamo subìto gol su palla inattiva, cosa che ci capita un po’ troppo spesso e fino alla fine abbiamo dovuto stringere i denti. Non siamo riusciti a sfruttare qualche contropiede interessante, ma siamo comunque contenti. Questo successo ci dà morale, ci fa capire che stiamo bene, che giochiamo bene e che oltre alla qualità riusciamo a portare a casa anche le vittorie, la cosa più importante". Domani la sfida casalinga con il Firenze Ovest. "Questa settimana ci offre un tour de force – ha chiuso Argilli – e cercheremo di affrontarlo al meglio, sfruttando come sempre tutta la rosa, un nostro orgoglio. Proveremo a riposarci un po’, perché comunque domenica è stata una battaglia fino al 90’ e oltre. Lo spirito dovrà essere lo stesso".