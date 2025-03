Eccellenza Toscana. La Colligiana mantiene il secondo posto. Sfida con la Sinalunghese che è ultima

A due giornate dalla fine della stagione regolare, dal campionato di Eccellenza, sono arrivati i primi verdetti ufficiali. Con la vittoria sulla Castiglionese, a firma del ‘solito’ Niccolò Del Pela (anche quest’anno capocannoniere del girone B con 18 centri), lo Scandicci ha festeggiato la promozione in Serie D (tra le fila dei Blues anche l’ex Sinalunghese e Mazzola, Tommaso Corsi), dopo due anni di purgatorio. Un successo che ha fatto seguito a quello del Camaiore nel raggruppamento A. La quarta categoria, stagione 2025/2026, sta quindi prendendo forma. La Colligiana, pareggiando con l’Affrico, è riuscita a tenersi stretto il secondo posto, a + 2 dallo stesso Affrico e dalla Rondinella Marzocco. Prezioso anche l’1-1 ottenuto dell’Asta sul campo della Baldaccio Bruni: il punto è valso a Manganelli (foto) e compagni il quinto posto in classifica.

Caduta casalinga pesante, in ottica play off, quella del Valentino Mazzola, al momento sesto a -1 dagli arancioblù, con la Lastrigiana: avrà un peso specifico enorme, quindi il derby Asta-Mazzola, in programma domenica alle 15 al Bertoni. Ultimi 180 minuti di speranza, infine, per la Sinalunghese: dopo la sconfitta rimediata sul campo dell’Antella i rossoblù, ultimi in classifica con gli stessi punti, 23, della Nuova Foiano, si giocheranno il tutto e per tutto contro Colligiana e Scandicci: due impegni decisamente ostici.