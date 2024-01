Eccellenza Toscana. La Sinalunghese fa visita oggi alla Castiglionese

Dopo il successo di misura sull’Audax Rufina torna in campo la Sinalunghese che oggi alle 14,30 fa visita alla Castiglionese. Gli aretini hanno un punto in più in classifica rispetto a Marini e compagni e sono nel folto lotto di formazioni che lotterà fino alla fine per una delle quattro piazza valide per accedere ai playoff. Mister Iuri Pezzatini per questo scontro diretto importante recupera i due squalificati assenti sabato scorso, ovvero il centrocampista centrale Salvestroni e il centravanti Iasparrone che anche in una ottica di dosaggio delle forze potrebbero tornare subito titolari. Difficile invece il recupero di Canapini mentre il match winner dell’ultimo turno Ibojo, dopo essere partito dalla panchina sabato, potrebbe tornare al centro della difesa dal primo minuto. Ovviamente out i lungo degenti Papa e Tiberi. Domenica prossima invece derby senese al ‘Carlo Angeletti’ dove arriverà il Mazzola dell’ex Argilli.