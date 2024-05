Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne si gioca il futuro con Firenze Ovest

Se la stagione regolare del girone B è ormai terminata, il cammino dell’Asta Taverne prosegue: gli arancioblù si giocheranno la permanenza in categoria domenica, tra le mura amiche del campo di Uopini, nella partita dei play out contro il Firenze Ovest. La squadra di Gardellin ha terminato la regular season a quota 30, tre gradini sotto i ragazzi di Bartoli. Per il match, il mister, avrà tutti gli effettivi a disposizione: sarà fondamentale mettere in campo tutta la determinazione possibile, tenendo lontani ansie e timori. Nell’arco del campionato, contro il Firenze Ovest, gli arancioblù hanno ottenuto soltanto un punto: hanno pareggiato 0-0 nella gara casalinga dell’andata e perso 2-1 nel fango del Paoli, con una rete subita proprio negli ultimi minuti. Domenica avranno due risultati su a disposizione: in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari. In caso di ulteriore parità sarà l’Asta a rimanere in Eccellenza.