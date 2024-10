Promozione, oggi in programma quattro anticipi. Lunano e Tavullia promettono spettacolo

Il campionato di Promozione per la quinta giornata prevede quattro anticipi oggi e quattro gare domani (15,30). Questo il programma di oggi

Moie Vallesina-Vismara. "Affrontiamo – spiega l’allenatore del Vismara Fulgini – un’altra pretendente ai piani alti della classifica, e si conoscono bene i suoi valori anche dai risultati dell’ultima stagione. Dobbiamo farci trovare pronti perché sarà una partita dura". Si gioca al Comunale "Pierucci" Maiolati Spontini. Arbitra Enrico Cittadini di Macerata.

Pol. Lunano-Tavullia Valfoglia. Al Comunale di Lunano si affrontano due squadre che hanno avuto una buona partenza, soprattutto gli ospiti che in 4 gare hanno conquistato 10 punti, sono imbattuti e sette giorni fa hanno fatto quaterna sulla ruota del Villa San Martino. Il Lunano di punti fin qui ne ha messi in cascina 6 e vorrebbe riscattarsi dalla sconfitta sul campo del Barbara Monserra. "Quella con il Lunano sarà partita tosta – osserva alla viglia del match il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi – contro una squadra costruita per ben figurare con ottime individualità. Sarà anche incrocio tra ex che vorranno ben figurare. Lamentiamo qualche defezione che richiederà a chi scenderà in campo di calarsi in partita con grande concentrazione. Un derby sentito che reputo aperto a qualsiasi risultato". Arbitra Riccardo Latuga di Pesaro.

S.Orso 1980-Sassoferrato Genga. Sette giorni fa il Sant’Orso dopo tre sconfitte ha incamerato contro il Moie una bella vittoria (3-0). Oggi i ragazzi di mister Vergoni vorranno sfruttare al meglio la seconda gara casalinga consecutiva. Si gioca al Comunale "Montesi" di Fano. Arbitro Samuele Cerolini di Macerata.

Marina Calcio-Barbara Monserra. Al Comunale "M.Simoncelli" di Marina Montemarciano si incontrano due squadre agguerrite e competitive. I padroni di casa rispetto agli avversari hanno un punto in più. Arbitra Mirko Ciccioli di Fermo.

Le gare di domani.

Gabicce Gradara-Villa San Martino (stadio "Magi"). I locali vengono dal buon pareggio con il Vismara, Villa San Martino dal ko casalingo con il Valfoglia ma con un punto in più in graduatoria rispetto al team di mister Capobianco. " È stata una buona settimana di allenamento – dice il diesse del Villa San Martino Luca Bocci – la sconfitta di sabato deve essere costruttiva, siamo un gruppo giovane che può incappare in queste battute a vuoto, nessun dramma. Faremo una bella partita contro un avversario importante che sta allestendo una rosa di primo livello". Il Gabicce Gradara avrà l’ultimo acquisto Lorenzo Marcucci, difensore classe 2003 ex Vigor e Jesina.

Fermignanese-Biagio Nazzaro. Al Comunale principale di Fermignano si incontrano due belle realtà del torneo, entrambe con obiettivi importanti. "La Biagio è una squadra ben attrezzata – dice il Team Manager della Fermignanese Rossi – fino ad ora ha incontrato squadre molto difficili. Sono consapevole però che anche noi siano un’ottima squadra e che in un campionato del genere, molto livellato a mio avviso, non dobbiamo sottovalutare nessuno.

Jesina-Vigor Castelfidardo. I ‘Leoncelli’ sono i favoriti per la vittoria finale, di fronte però c’è un team che sabato ha colto la prima vittoria stagione dimostrando di essere in buone condizioni. Si gioca al Comunale "Pacifico Carotti" di Jesi.

Pergolese-Appignanese. Locali in cerca del riscatto dopo la sconfitta di Castelfidardo ("Comunale n 1 Stefanelli" di Pergola.

Amedeo Pisciolini