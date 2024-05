Eccellenza Toscana. Manganiello è il nuovo ds del Mazzola. Colligiana verso l’addio a mister Chini

Sarà ancora Eccellenza, per la Colligiana, il Mazzola, la Sinalunghese e l’Asta Taverne, le senesi della categoria Regina. Se i biancorossi sono riusciti, con uno sprint finale, a chiudere la stagione in quinta posizione (i play off sono sfumati per la forbice), i biancocelesti hanno hanno chiuso sesti: per entrambe una stagione al di sotto delle aspettative. La Sinalunghese e l’Asta, invece, sono riuscite a salvarsi, la prima a 90 minuti dalla fine, la seconda passando dai play out. Le quattro società stanno già pensando al futuro: se in casa Colligiana si parla di un possibile ridimensionamento, con la probabile separazione da mister Giacomo Chini, il Mazzola ha già registrato la prima new entry: al posto di Roberto Pierangioli, nel ruolo di direttore sportivo, è arrivato Marco Manganiello (foto). Da vedere adesso quale sarà il destino del tecnico Stefano Argilli, dal momento che la decisione sulla sua permanenza o meno sarà presa, così il presidente Antonello Pianigiani, dalla proprietà insieme al nuovo dirigente. Anche in casa Sinalunghese sono in corso riflessioni, visto che la stagione è stata più complicata del previsto. Da capire quindi se Iuri Pezzatini proseguirà la sua avventura in rossoblù. Per quanto riguarda l’Asta, infine, non è esclusa la conferma di Stefano Bartoli che, anche se all’ultimo tuffo, è riuscito a regalare alla famiglia arancioblù la permanenza in categoria, da neopromossa.