Eccellenza Toscana. Per la Sinalunghese scontro-salvezza con Lanciotto Campi

La Sinalunghese è tornata a vincere, domenica scorsa a Grassina, interrompendo un lunghissimo digiuno e rilanciandosi in classifica. Il successo per i rossoblu mancava infatti dal 10 novembre scorso quando la formazione di mister Benedetti si impose a Borgo San Lorenzo nello scontro diretto con la Fortis Juventus, squadra al momento appaiata alla stessa Sinalunghese in fondo alla classifica. Come detto però la vittoria di Grassina, con gol di Dieme a pochi istanti dallo scadere, ha clamorosamente rilanciato le possibilità di salvezza di un team che adesso può pensare al match di domenica pomeriggio con uno stato d’animo diverso.

Allo stadio Carlo Angeletti di Sinalunga arriva infatti il Lanciotto Campi, che è a più sette rispetto a Marini e compagni e al momento guida il gruppo di squadre che, se finisse ora il campionato, giocherebbero i playout per evitare la retrocessione. E’ quindi uno scontro diretto vitale per la Sinalunghese che vincendo accorcerebbe su una diretta concorrente per la salvezza. Oltre ai tre punti la bella notizia di domenica a Grassina è stato il ritorno al gol di Bucaletti che dopo tre mesi out per infortunio è partito dall’inizio sbloccando il match al 21’ del primo tempo.