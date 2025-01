Eccellenza Toscana. "Sinalunghese, bella prestazione ma raccoglie poco»

Si mangia le mani la Sinalunghese per le tante occasioni gettate al vento nell’ultima partita giocata contro l’Affrico che è valsa il terzo pari di fila dopo quelli contro Lastrigiana e Castiglionese. "Un’altra buona prestazione, dando continuità alle precedenti, in una gara condizionata dal vento", ha detto il tecnico rossoblù Benedetti. "Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo costruendo occasioni importante e reclamando un rigore. Nella ripresa abbiamo fatto un po’ più fatica ma comunque abbiamo avuto due palle gol evidenti, vedi l’ultima i cui abbiamo concluso verso lo specchio quattro volte senza riuscire a segnare. Raccogliamo poco nonostante le prestazioni di livello tra l’altro contro formazioni di primissima fascia della classifica". Col rientro di Bucaletti finalmente la rosa è praticamente al completo: "Abbiamo tante soluzioni in attacco adesso con un ottimo potenziale a disposizione. Spero di avere tutti a disposizione per domenica contro l’Asta incluso Bucaletti che finalmente è rientrato e che pur non avendo i 90 minuti nelle gambe ci può essere molto utile alzando notevolmente il livello di qualità", ha concluso Benedetti.