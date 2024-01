Eccellenza Toscana. Sinalunghese ok nell’anticipo con l’Audax. Testa alla Castiglionese, ma senza Canapini

E’ partita con il piede giusto la Sinalunghese: i rossoblù, nell’anticipo di sabato hanno battuto l’Audax Rufina, grazie alla rete di Ibojo. "E’ stata una vittoria dura, sporca – ha commentato il tecnico Iuri Pezzatini (foto) – che la squadra ha interpretato bene, nonostante il campo allentato e la forza fisica degli avversari. Era importante partire in modo diametralmente opposto, rispetto all’andata". Pezzatini ha spiegato la partenza dalla panchina del match winner: "In settimana ho parlato ai ragazzi e ho spiegato che le scelte di formazione le faccio in base a come si allenano, a quante sedute svolgono e quanto mettono in campo. Nico ha avuto un problemino a inizio settimana e considerando le tre partite ravvicinate che ci aspettano ho pensato che potesse darci una mano a partita in corso. Ci vuole anche il fattore ‘c’: è entrato bene e ha segnato". Nota stonata l’infortunio a Canapini. "Una grande perdita – ha sottolineato il mister –: ha problemi reiterati al flessore. Stava benissimo. Purtroppo lo perdiamo in un momento molto critico". Ora testa alla Castiglionese: "Sarà un derby e all’andata perdemmo – ha chiuso –: ci piacerebbe riscattare il risultato, benché loro siano in alto in classifica. Rientreranno gli squalificati Salvestroni e Iasparrone, che hanno una valenza importante. Non avremo molti giorni a disposizione, ma cercheremo di prepararci al meglio".