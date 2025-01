Eccellenza Toscana. "Troppi errori contro il Signa. Dobbiamo crescere»

E’ finita 2-2, sul campo del Signa: troppi gli sbagli commessi dal Mazzola. "Abbiamo iniziato bene, creando un paio di palle gol – ha commentato il mister biancoceleste Marco Ghizzani –, senza concretizzarle; poi abbiamo regalato un gol clamoroso agli avversari e lì abbiamo perso un po’ le distanze. Nel secondo tempo siamo ripartiti ingranando la marcia e facendo vedere quello che mi aspetto sempre da questa squadra".

"Per come è andata la partita è un punto guadagnato – ha aggiunto Ghizzani –, anche guardando al percorso compiuto finora e non alla singola partita. Ma dobbiamo crescere, dal punto di vista della malizia, dell’esperienza, non ci possiamo affidare al solo Iacoponi. Dobbiamo maturare anche negli altri componenti, come Campetelli e Bonechi. In campo l’età non conta. Fiaschi? Credo tantissimo in lui, è un ragazzo esuberante che ci mette cattiveria e sacrificio. E con me chi suda la maglia trova sempre spazio".