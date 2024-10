Eccellenza. Tra Arcetana e Real Formigine pari senza sussulti davanti a 500 tifosi

ARCETANA

0

REAL FORMIGINE

0

ARCETANA: Giaroli, Ceci, Laamane (24’ st Fiorentini), Ferrari R. (14’ st Ferrari M.), Brevini, Barbati, Poligani, Bassoli, Messori (14’ st Iattici), Caniparoli (14’ st Puglisi), Grillenzoni (34’ st Elatachi). A disp. Cammarota, Pacella, Pederzoli, Teocoli. All. Borghi.

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni, Davoli, Galli, Operato, Carrera (36’ st Ricci), Zafferi, Napoli (19’ st Crispino), Masoch (7’ st Cantarello), Angelillis (23’ st Loporcaro). A disp. Cornia F., Mazzarano, Cornia S., Toccaceli, Burani. All. Cattani. Arbitro: Delucca di Bologna. Note: ammoniti Bassoli, Zafferi e Napoli.

Termina senza reti l’anticipo di Promozione B tra Arcetana e Real Formigine, con i 500 presenti al "Comunale" che hanno assistito ad una gara con poche emozioni. Per la prima occasione da rete occorre attendere addirittura il 38’, quando Giaroli vigila attento su una conclusione dalla distanza di Masoch; al 43’ la replica dei bianco-verdi con Messori, la sfera termina a lato della porta difesa da Rossi. Quest’ultimo è poi tempestivo nello sventare una potenziale situazione di pericolo, anticipando Denis Caniparoli (foto) che stava per approfittare di un malinteso in area modenese. Nella ripresa Giaroli devia in angolo una bordata di Zafferi, mentre dall’altra parte è Iattici, appena entrato, a non arrivare d’un soffio su traversone di Ceci. Nel finale l’Arcetana ci porva sull’asse Puglisi-Eltachi, il pallone arriva a Poligani che non inquadra il bersaglio.