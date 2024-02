Eccellenza: trasferta a casa della capolista. Camaiore, guanto di sfida al Tuttocuoio

Fa visita alla capolista per provare a tenere aperto un campionato, intero e proprio, il Camaiore che rinfrancato dalla bella vittoria con la Massese si reca oggi al “Leporaia“ di Ponte a Egola al gran completo, con l’unico dubbio legato alla presenza o meno (comunque al massimo dalla panchina) dell’attaccante Kthella che in settimana ha avuto la febbre. Malato lo è stato pure il portiere Barsottini che però già da mercoledì è rientrato in gruppo a pieno regime. Recuperato Imbrenda, l’allenatore Pietro Cristiani ha l’imbarazzo della scelta sia sugli interpreti sia sul modulo che potrebbe anche riessere il 4-4-1-1 (o 4-2-3-1) visto domenica scorsa nel 2-0 ai danni della Massese. Più probabile però sembra il ritorno al rombo per fronteggiare il 4-3-3 del Tuttocuoio di Nicola Sena, il quale non avrà lo squalificato bomber Gabriele Massaro ma potrà contare sull’imprevedibile qualità offensiva dei mancini Giacomo Rossi (vice-capocannoniere del torneo coi suoi 13 centri in questo campionato) e Caggianese (che agirà da “falso nueve“). In mediana ci sono l’ex Mattia Papi, Chiti e il rinforzo Marcon, dietro un altro grande ex come Sorbo oltre a Puleo ed al portiere Carcani. E occhio al notevole giovane Princiotta.

Nel 4-3-1-2 bluamaranto il dubbio è sulla seconda "quota". Se il 2004 Crecchi (in costante crescita) è certo del posto, l’altra casella se la giocano il 2003 Velani al centro della difesa ed il 2004 Adami mezzala (o esterno alto in caso di 4-2-3-1). In base a come Cristiani risolverà questo “duello“ poi dipende pure l’impiego di Amico o D’Alessandro. Intanto c’è un Da Pozzo che sorprendentemente è ancora fermo a zero gol stagionali ed è voglioso di sbloccarsi. Sarà oggi?

Tuttocuoio-Camaiore alle 14.30 sarà diretta dal senese Francesco Raciti, con guardalinee Carlo Maria Angelici di Valdarno e Daniele Vicari di Lucca.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani 2003 (Adami, 2004), 21 Zambarda, 3 Crecchi (2004); 8 Amico (D’Alessandro), 4 Anzilotti, 45 Da Pozzo; 10 Biagini; 9 Geraci, 11 Imbrenda.