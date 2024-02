Eccellenza. Tuttocuoio e Cuoiopelli, la distanza si accorcia a un mese dallo scontro diretto

Mancano quattro giornate alla scontro diretto tra Tuttocuoio e Cuoiopelli. Il 10 marzo si giocherà al Leporaia e quella potrebbe essere la partita decisiva per la vittoria del campionato. Nel frattempo neroverdi e biancorossi dovranno affrontare quattro partite non facili, a cominciare da domenica quando la Cuoio giocherà a Fucecchio il derby del Cuoio e il Tuttocuoio sarà a Prato contro lo Zenith. Il 18 la squadra di Falivena riceverà il Camaiore e quella di Sena il Pontebuggianese. Poi Castelfiorentino-Tuttocuoio e Zenith-Cuoiopelli e il 3 marzo Cuoio-Pontebuggianese e Tuttocuoio-Pro Livorno.

"Il campionato sarà aperto fino alla fine – il parere di Roberto Falivena, tecnico della Cuoiopelli – se noi riusciamo a stare attaccati alla capolista. Il Tuttocuoio, come noi, poteva lasciare per strada punto, ma è stato bravo a pareggiare e non perdere. Avremo Camaiore e Zenith, due squadre forte. Bisogna riuscire a superare queste difficoltà. Intanto ci siamo rifatti sotto grazie alle ultime vittorie".

Nicola Sena del Tuttocuoio non parla di calo per gli ultimi due pareggi. "Non si puo’ vincere sempre – dice – Il Camaiore è stato un avversario tosto e sulla carta a inizio stagione era la candidata alla vittoria finale. Abbiamo fatto un’ottima prestazione e a differenza di altre volte gli episodi ci hanno girato contro".

La ventesima giornata ha fatto registrare il ritorno alla vittoria del Fratres Perignano del neo-allenatore Francesco Colombini. I tre punti rilanciano il Perignano, che ha scavalcato lo Zenith Prato, al quarto a due punti dal Montespertoli, sei dalla Cuoiopelli e otto dal Tuttocuoio. Campionato è apertissimo a tutti. Chi, invece, non riesce a proseguire la marcia positiva è la Geotermica, sconfitta a Montespertoli. La squadra di Niccolai resta penultima a sei punti dal Lanciotto Campi.