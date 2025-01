Eccellenza. Un Camaiore da pazzi. Viareggio: solo Bibaj?

In Eccellenza continua il dominio del Camaiore mentre in questa seconda domenica del nuovo anno 2025 ritorna al sorriso coi 3 punti anche il Real Forte dei Marmi Querceta trascinato, nella rimonta 3-1 contro la già quasi spacciata Cuoiopelli, da un super Filippo Panicucci (per il classe 2004 un gol e due assist domenica al Necchi) e dal figlio d’arte Mattia Lucarelli (doppietta per il mancino classe ’99 livornese): entrambi salgono a 4 centri stagionali e sono i migliori realizzatori dei bianconerazzurri, che ora intravedono un po’ di luce dopo un periodo buio. Ma per stare tranquilli in classifica ci vuole continuità di risultati, curando soprattutto il mal d’attacco cui Buglio sta cercando di trovare rimedio con qualche avanzamento e cambio di posizione.

Il problema del gol con gli attaccanti sembra avercelo in altra forma pure il Viareggio, che a dicembre ha salutato forse troppo frettolosamente un cannoniere del calibro di Brega puntando su un Ortolini che però sta facendo tremenda fatica a trovare la via della rete. E anche chi gli gioca a fianco, il volenteroso Morelli, può e deve incidere di più in termini realizzativi. L’unica nota lieta offensiva delle zebre continua ad essere Gersi Bibaj, che conferma la bontà del suo acquisto estivo (dal Montecatini). Il gol sblocca-partita a Fucecchio, nel match che i viareggini conducevano poi 2-0 facendosi infine rimontare fin sul 2-2 e chiudendo anche in 10 per il rosso a Luca Remedi, è stato molto bello così come la punizione-assist per il raddoppio di Nannetti. Per Bibaj fanno 7 centri stagionali: 5 in campionato, 2 in coppa.

La squadra-copertina però resta l’"ingiocabile" per tutti (almeno al momento) Camaiore di Pietro Cristiani, che colleziona vittorie (14 su 20 gare stagionali complessive fra campionato e coppa) e clean-sheet (10), dimostrando di saper vincere anche quando non segna Chiaramonti. Contro il Cecina si è vista un’altra performance corale di alto spessore, con sugli scudi in particolare capitan Zambarda e Da Pozzo.