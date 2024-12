Eccellenza. Un rinforzo per il Matelica: preso Mengani

Il primo colpo di mercato del Matelica per rafforzare la rosa risponde al nome di Edoardo Mengani (foto), centrocampista esterno, classe 2004, nella prima parte della stagione in D con l’Atletico Ascoli. Cresciuto nel vivaio del Tolentino, il giocatore settempedano ha esordito con la maglia cremisi in prima squadra nella stagione 2021-2022, quindi si è trasferito all’Audace Cerignola in Lega Pro per far ritorno poi tra i dilettanti a Campobasso e L’Aquila. "Sono felice di iniziare questa nuova avventura in una piazza importante come Matelica – ha detto Mengani – e ringrazio la società per questa opportunità, non vedo l’ora di mettermi a disposizione del tecnico e della squadra per fare un’ottima stagione" . Soddisfatto il diesse Lorenzo Falcioni: "Edoardo è un giocatore che nonostante la giovane età vanta oltre 50 presenze in D. Sono contento di averlo portato nella famiglia biancorossa".

m. g.