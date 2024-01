Eccellenza. Un tonificante successo esterno per i Fratres. Il Perignano inizia l’anno nel migliore dei modi

CASTELFIORENTINO

1

FRATRES PERIGNANO

3

CASTELFIORENTINO: Lupi, Mancini (30’st Pieracci), Casanova, Ercoli (18’st Borri), Campatelli, Canali, Nidiaci, Ballerini(18’st Viti), Daidola (40’st Fall), Giani, Boumarouan (40’st Bruni). All. Scardigli.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Scremini, Freschi(31’st Baggiani), Acosta, Mancini, Rosi, Ficarra, Taraj, Arvia, Sciapi. All. Cristiani.

Arbitro: Bragagnolo di Castelfranco V.

Marcatori: al 15’pt Nidiaci, 21’pt (R) e 13’st Sciapi, 28’pt Taraj.

CASTELFIORENTINO – Ottima e tonificante vittoria esterna dei Fratres Perignano che espugnano il comunale di Castelfiorentino. Una vittoria importante contro una compagine che negli ultimi movimenti di mercato si è rinforzata per cercare di mantenere la categoria. Quella odierna era una di quelle partite che sulla carta appaiono facili ma che invece non lo sono per niente. Per i Fratres oggi è arrivata una vittoria scaccia crisi visti gli ultimi risultati negativi raccolti nelle ultime gare dalla compagine di mister Cristiani. "Un risultato meritato – conferma il ds perignanese Ragoni – che ci permette in settimana di tornare lavorare con serenità per preparare al meglio le sfide che ci attendono. Il campionato è ancora lungo, i giochi sono sempre di più aperti e noi ce la metteremo tutta perché il nostro futuro dipende solo da noi". La cronaca vede i locali portarsi in vantaggio al 15’ con Nidiaci che risolve in rete un batti e ribatti nell’area di rigore perignanese. Dopo appena due minuti il Castelfiorentino ha l’occasione per raddoppiare ma Boumarouan mette la palla al disopra della traversa. Al 20’ colpo di testa di Rosi con Lupi che mette in angolo. Proprio dall’angolo Mancini entra in area di rigore ma viene atterrato: è calcio di rigore che Sciapi trasforma. Al 28’ Taraj si presenta solo davanti al portiere locale e realizza il gol del raddoppio per il Perignano. Nel secondo tempo,al 13’, Sciapi, lanciato da Acosta, non perdona realizza il terzo gol, il secondo personale, e chiude il conto. Il Castelfiorentino non reagisce e i Fratres cercano di contenere il risultato. Solo in chiusura di partita, al 48’, Fall Babacar potrebbe accorciare le distanze ma colpisce il palo della porta ospite.

Pietro Mattonai