Eccellenza. Vanzan: "Rata, bisogna partire col piede giusto»

Il nuovo terzino sinistro della Maceratese, il fluidificante si diceva negli anni Ottanta, Nicola Vanzan, racconta al Carlino le sensazioni dopo la prima gara ufficiale dei biancorossi. Prime sensazioni, nel suo caso, anche da calciatore di un club marchigiano, il classe 1999 è cresciuto nel Vicenza e pur vantando parecchie presenze tra C e D, curiosamente ha solo sfiorato la nostra regione militando ad esempio al Campobasso e al Teramo. "Domenica a San Severino siamo stati bravi soprattutto nel primo tempo nel controllare il gioco, nella ripresa magari siamo stati meno lucidi e il Montefano ne ha approfittato. Poi abbiamo rimesso a posto le cose col 3-1". Sembrava di giocare davvero in casa vista la massiccia presenza di tifosi. "Vero, erano tanti. Spero di avere presto a disposizione l’Helvia Recina per godermi il colpo d’occhio migliore. Io poi non ci ho mai giocato lì, nemmeno da avversario". Com’è per un terzino giocare secondo i dettami di Possanzini, non così abituali nel calcio dilettantistico. "Vero anche questo. Non ho mai interpretato il ruolo di terzino come lo chiede il mister e devo dire che mi piace la novità. Tocchi tante volte il pallone". Contro Montefano la punta Cognigni, doppietta, si è preso i titoli ma anche il classe 2006 Bongelli ha impressionato per abilità da veterano in regia. "Luca l’avevo già affrontato da avversario l’anno scorso, è un grande bomber. Sì, Bongelli ha mostrato notevole personalità, ma anche l’altro under Ciattaglia è stato bravo, molto ordinato". Veniamo al campionato. Domenica partenza con la trasferta più lunga, ad Urbania. "Meglio, almeno ce la togliamo subito. È una società che da anni disputa la categoria e quindi attenzione. Siamo forti, dobbiamo dimostrarlo iniziando col piede giusto".

Andrea Scoppa