Eccellenza/1. Terre, a Brescello arriva la frenata. La sconfitta costa il secondo posto

BRESCELLO P. (4-3-1-2): Giaroli; De Luca (10’st Zaccariello), Barbetta, Cocconi, Gianferrari (29’st Contini); Oddi, Notari, Fomov; Fiocchi (20’st Marmiroli); Binini, Truffelli (45’st Bocedi). A disp. Aimi, Maglione, Carra, Rossi, Rizzi. All. Fontana.

TERRE DI CASTELLI (4-4-2): Gibertini; Gargano (22’st Azzi), Gigli, Massari (29’st Nait), Hajbi; Barbolini, Giordano (48’st Ben Driss), Bruno, Esposito (38’st Pigozzi); Scarlata (31’st Tzvetkov), Iori. A disp. Venturelli, Deliu, Bationo, Gozzi. All. Domizzi. Arbitro: Alfieri di Nola

Reti: 12’ Binini, 38’ Giordano, 7’st e 23’st Cocconi Note: ammoniti Gianferrari, Fiocchi e Contini.

Si ferma a Brescello dopo 4 vittorie di fila la rincorsa del Terre di Castelli che perde il secondo posto. In avvio dialogo Oddi-Notari-Truffelli, ma tiro alto. Al 9’ Esposito e Scarlata impegnano Giaroli. Al 19’ euro goal di Binini che insacca al volo un bellissimo cross di Oddi. Reazione del Terre col tiro fuori di poco di Scarlata. Al 31’ scambio Fiocchi-Truffelli sulla destra, Gigli salva sul tiro di Truffelli. Al 37’ Giordano trova l’1-1 con tiro dai venticinque metri a filo di palo. Al 41’ Scarlata man da alto il vantaggio. Al 51’ De Luca fugge in contropiede e serve Fiocchi che scambia ancora con De Luca, palla per Cocconi che vince un rimpallo e a tu per tu con Gibertini lo batte con un preciso pallone che bacia il palo dentro e si infila per il 2-1. Al 67’ il Brescello chiude i conti con Cocconi, che sfrutta la punizione battuta in maniera impeccabile da Oddi sulla destra per firmare di testa il 3-1 finale.