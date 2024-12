Eccellenza/2. Incubo Castelfranco. Sono 17 ko su 17 gare

castelfranco

0

arcetana

2

CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini (79’ El Hatimi), Ogunleye, Valcavi, Romanciuc, Ferrari, Amore, Gueye O. (53’ Sanogo), Campani, (78’ Tondelli) Cusano (68’ Cannas), Simonetti (33’ Corradi). A disp.: Gagliardi, Ferri, Angelino, Toselli. All. Napolitano

ARCETANA: Giaroli, Ceci, Laamane (46’ Pederzoli), Poligani (72’ Kashari), Brevini (83’ Pacella), Fiorentini, Ferrari R., Bassoli, Puglisi (60’ Elatachi), Caniparoli (46’ Messori), Grillenzoni. A disp.: Cammarota, Teocoli, Ferrari M., Pagliani. All. Borghi

Arbitro: Ghirardi di Ravenna

Reti: 24’ Ceci, 48’ Messori

Note: ammoniti Passini, Romanciuc

Chiude l’andata a zero punti il Castelfranco. Al 24’ da corner Grillenzoni colpisce il palo e Ceci segna in tap in. Al 48’ Messori e dopo un tiro respinto fa 2-0.