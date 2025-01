Eccellenza/3. Colpo salvezza del Formigine. Arati il trascinatore a Colorno

colorno

1

formigine

2

COLORNO: Rossi, Giglio (75’ Orlando), Botturi, Vezzani, Denti, Crescenzi, Conte, Morrone (85’ Ziliotti), Callego, Carrasco, Toma. A disp. Viotto, Manghi, Aracri, Cavalca, Mbaye, Ruggeri, Casali. All. Cristiani

FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni, Arati, Galli, Laruccia, Angelillis (88’ Operato), Davoli (65’ Zafferri), Stanco (65’ Napoli), Barbieri (75’ Masoch), Cuoghi (75’ Cantarello). A disp. Accursio, Savino, Mazzarano, Roncaglia, Masoch. All. Cattani

Arbitro: Lanzara di Barcellona P.

Reti: 10’ (rig.) Arati, 57’ Crescenzi, 78’ Arati Note: rigore sbagliato da Carrasco al 25’, ammoniti Laruccia, Davoli, Giglio, Botturi, Vezzani, Orlando, Macchioni

Colpo grosso del Formigine che sbanca Colorno con la doppietta di Arati (quinto gol in 4 gare dal suo arrivo) e avvicina i ducali a -3.

Al 10’ rigore per il Formigine per un fallo di mano di Denti, dal dischetto Arati non sbaglia. Al 20’ Macchioni chiama Rossi alla parata. Al 22’ tiro di Angelillis fuori di poco. Al 25’ Laruccia atterra Callego in area, ma Carrasco manda sulla traversa il rigore.

Nel secondo tempo il Colorno al 57’ riesce a trovare il gol del pareggio con una punizione dalla trequarti che trova in mezzo all’area Crescenzi, il suo colpo di testa gli rimbalza sulla spalla creando una traiettoria in pallonetto imprendibile per Rossi. Subito dopo 3 contro 2 ducale che obbliga Rossi a una gran parata. Al 78’ bella azione sulla destra che libera Cantarello al cross, Napoli per poco non arriva sul pallone che viene respinto e arriva ad Arati che calcia al volo e trova un gran gol.