Eccellenza/3. Il Formigine si illude su rigore . Scarpato segna il pari nel finale

FORMIGINE: Rossi, Marverti (66’ Operato), Laruccia (84’ Angelillis), Arati, Galli, Davoli, Macchioni, Zafferri (58’ Cantarello), Stanco, Barbieri (78’ Masoch), Cuoghi. A disp. Accursio, Operato, Mazzarano, Roncaglia, Loporcaro, Napoli. All. Cattani

ROLO: Grigoli, Ziliani (57’ Zironi), Lo Bello, Bassoli, Pappaianni, Maletti, Marani (66’ Borghi), Quitadamo (46’ Scarapto), Zito, Habib, Acquafresca (82’ Bahi). A disp. Cavazza, Lorenzini, Mesoraca, Cattellani. All. Ferraboschi

Arbitro: Chouiref di Piacenza

Reti: 20’ (rig.) Arati, 78’ Scarpato

Note: ammoniti Zafferri, Galli, Lo Bello, Habib, Davoli

Il Formigine spreca il secondo scontro diretto casalingo e non riesce a battere il Rolo, restando penultimo. Al 20’ cross di Barbieri, si inserisce Macchioni travolto da un difensore e Arati trasforma il rigore. Al 28’ Macchioni crossa per il debuttante Stanco, il suo tiro però viene parato da Grigoli in due tempi. Al 51’ colpo di testa di Davoli che va alto e poi in contropiede ancora Formigine pericoloso con Barbieri, la cui conclusione viene bloccata in due tempi da Grigoli. Al 78’ però all’ennesimo calcio d’angolo il Rolo pareggia grazie a un colpo di testa che dopo una doppia deviazione, con ultimo tocco di Scarpato, finisce in porta sul secondo palo. All’85’ una conclusione a giro di Zito fa la barba al palo e poi all’89’ su un calcio di punizione da metacampo buttato in mezzo l’ex Habib spizza liberando Borghi per il tiro che termina sull’esterno della rete. Nei minuti di recupero il Formigine torna ad attaccare ma senza impensierire il portiere avversario.