Eccellenza/la 18esima giornata. Terre di Castelli, il pari sa di beffa. Rigore più che dubbio nel finale

terre di castelli

1

zola

1

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi, Gargano, Bruno, Gigli, Massari, Barbolini, Giordano, Tzvetkov (80’ Iori), Esposito, Scarlata (76’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Ben Driss, Deliu, Hajbi, Nait, Lamanna, Guidotti. All.: Domizzi

ZOLA: Bertocchi, Magli, Di Giulio, Andrejic (68’ De Angelis), Mannarino (82’ Tuminelli), Farini, Marzillo (63’ Guidi), Molossi, Brito (46’ Barbieri), Negri, Monti (81’ Querin). A disp. Farne’, Moser, Canosa, Romagnoli. All. Zecchi

Arbitro: Cavalleri di Treviglio

Reti: 46’pt Esposito, 95’ (rig.) Negri

Note: ammoniti Mannarino, Marzillo, Azzi, Negri, Molossi, Pigozzi

Pareggio beffardo per il Terre che domina lo Zola secondo (9 occasioni a zero) ma viene raggiunto al 95’ per un rigore più che dubbio, in cui in realtà potrebbe essere Azzi a subire fallo.

Dopo due chance per Tzvetkov al 18’ Barbolini salta Di Giulio ma sul cross non arriva nessuno. Al 29’ Gargano si procura un rigore anticipando il diretto avversario su una respinta corta. Batte Scarlata ma il tiro debole viene parato da Bertocchi.

Ma nel recupero Esposito chiude nel migliore dei modi una ottima azione corale per l’1-0 che sblocca la contesa. Al 62’ Tzvetkov calcia a lato un diagonale ed ancora dopo 3’ lo stesso attaccante gira a rete angolando troppo il tiro che viene ribadito in rete da Gargano in offside. All’82’ Iori si invola da solo contro Bertocchi ma centra il palo. Al 94’ un cross da destra dello Zola viene intercettato da Azzi che libera nonostante il fallo subito ma il direttore di gara fischia un calcio di rigore che Negri trasforma per il beffardo 1-1 che chiude la partita.