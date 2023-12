Ecco il “nuovo“ Renate. Si ricomincia dalla Giana

Come sarà il nuovo Renate di Alberto Colombo? Le prime risposte arriveranno oggi alle 18.30 a Gorgonzola contro la Giana che, a conti fatti, è una delle squadre più in forma visto che prima della sconfitta di misura in trasferta nello scorso weekend contro la Triestina era reduce da quattro vittorie di fila, mentre il Renate non vince da due mesi. Da qui, ovvio, la scelta di cambiare guida tecnica. Cammino opposto rispetto al Renate che dopo otto turni era quarto mentre ora è 14°; la Giana all’ottava giornata era 17esima, oggi è settima. Ballano dieci posizioni per entrambe.

Tornando al nuovo Renate, Colombo non è definito un integralista di un modulo standard, ma "mi sono sempre adeguato alla filosofia societaria e ai giocatori che avevo a disposizione – ha detto –. Qui a Renate la questione non è tattica, bensì mentale". Al netto delle prime parole del tecnico, non crediamo ci si discosterà molto dal 4-3-3 (o simili) adottato finora. Intanto sono 23 gli elementi convocati per la breve trasferta odierna; rispetto allo 0-2 con l’Albinoleffe torna dalla squalifica Possenti che quasi certamente troverà un posto da titolare tra i quattro difendenti. La lista comprende anche Bosisio, mentre non c’è l’attaccante Maletic. Chi sicuramente questa sera non sarà in campo è l’esterno offensivo Francisco Sartore che un po’ a sorpresa l’altro giorno ha rescisso il contratto che lo lega al Renate dopo una dozzina di presenze e un gol all’attivo. Sartore, tra l’altro, è uno dei tre giocatori che Alberto Colombo aveva già allenato in passato (gli altri due sono Currarino e Possenti) nella sua militanza ad Alessandria. Arbitra la gara l’esordiente Poli di Verona, diretta su Sky Calcio (canale 256) e in streaming su Now.