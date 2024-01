Ecco la ’Scuola Genitori Sportivi’

Essere genitori di ragazzi che giocano a calcio non significa essere ultrà, allenatori o critici perfezionisti. Insegnare a mamme e papà a gestire emozioni, comportamenti e parole è infatti molto importante affinchè, quando i loro campioncini sono in azione, non facciano “invasioni di campo”, non vadano fuori dalle righe, non esagerino – prima, durante e dopo le partite – rischiando di sfociare nella violenza o di fare dei danni verso gli stessi ragazzi.

Proprio per questo motivo il Santos 1948 ha deciso di portare, per la prima volta in Emilia, la Scuola Genitori Sportivi (www.scuolagenitorisportivi.it): una realtà unica a livello nazionale, nata nel 2023 proprio per informare, formare, sensibilizzare e coinvolgere mamme e papà in maniera positiva all’interno della vita nelle società sportive, cercando di creare un nuovo clima più “ecologico e sostenibile” dentro gli impianti sportivi.

L’incontro, organizzato dal Santos, ma aperto a tutta la cittadinanza, avrà luogo sabato dalle ore 15, al cinema Olimpia di via Tassoni 4, a Reggio, dove Alessandro Crisafulli, giornalista e manager sportivo, ideatore della Scuola Genitori Sportivi, presenterà "La Squadra degli 11 genitori (anti) sportivi...?".

Si tratta di una rassegna di divertenti vignette, realizzate dal disegnatore reggiano Matteo De Monte, che “schedano” le varie tipologie di genitori che si accalcano ogni week-end sulle tribunette e a bordo campo: dal genitore-ultras al genitore-allenatore, dallo psicologo alla guardia del corpo e via dicendo. Non solo: ci saranno gli approfondimenti dell’Associazione nazionale pedagogisti, partner della Scuola Genitori Sportivi e dei divertenti video virali.