Edelweiss Jolly, storica Promozione. È la prima volta: "Impresa incredibile"

L’Edelweiss Jolly è in Promozione. Dopo il secondo posto nel campionato di Prima Categoria (girone G) alle spalle del Frugesport Massalombarda e la vittoria dei playoff ai danni del San Vittore (3-2), la squadra biancoazzurra è stata ufficialmente chiamata a far parte del prossimo campionato di Promozione.

Alla guida della prima squadra, dalla stagione 2016-17 c’è il confermatissimo Simone Bertaccini che partendo dalla Terza Categoria è stato protagonista di tre promozioni del club nato nell’oratorio di San Luigi. "Siamo veramente molto soddisfatti – confessa con una giustificata soddisfazione –, è un risultato che rende la società molto orgogliosa di una crescita che si consolida di anno in anno e che ci dà lustro. Qui ho trascorso tutta la mia vita sportiva prima come giocatore poi nelle vesti di allenatore".

La società del presidente Roberto Pierucci e del vice Romeo Bertaccini si gode insomma il frutto del lavoro degli ultimi anni: "Dico grazie ai ragazzi che in campo hanno sempre dato il meglio. Il loro contributo ci ha dato la possibilità di compiere questa doppia impresa vittoriosa, il passaggio in due stagioni dalla Seconda Categoria alla Promozione. Mi piace dedicare questo successo a Gigi Miserocchi e Alberto Venturi: due persone alle quali ero molto legato e che avevano l’Edelweiss Jolly nel cuore".

Assai soddisfatto anche il diesse Gianluca Fabbri: "Due promozioni consecutive sono davvero una bel sogno che si realizza: un’avventura assai rara a qualsiasi livello. È chiaro che cambiando campionato per tre anni consecutivi, non si possa consolidare una squadra nella quale abbiamo dovuto inserire man mano 7 o 8 giocatori nuovi. Ripartiremo per provare a centrare una salvezza tranquilla in una categoria in cui l’Edelweiss non ha mai giocato, di fronte a molte squadre di alto livello come Bellaria, Cattolica, Savignanese, Riccione, Forlimpopoli e il Fratta Terme. Sarà davvero una bella scommessa che affronteremo con entusiasmo e determinazione. Stiamo aggiungendo alla squadra elementi che conoscono il campionato. Un peccato che la Federazione abbia eliminato la regola degli Under obbligatori: ci saranno squadre molto esperte. In ogni caso, cercheremo di dire la nostra".

Franco Pardolesi