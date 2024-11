Edelweiss, storica svolta. Via l’allenatore-bandiera Bertaccini

Una storia di calcio, e non solo. Simone Bertaccini, dalla settimana scorsa, non è più l’allenatore dell’Edelweiss Jolly. Una vita dedicata alla società biancoazzurra nella quale il 43enne ha prima giocato per poi allenarla portandola dall’ultimo livello del calcio fino alla Promozione, per la prima volta nella storia della gloriosa società fondata nel 1946 nell’oratorio di San Luigi. Tre campionati vinti partendo dalla Terza Categoria (2017-18), poi in Seconda (2019-20) fino al successo nei playoff di Prima Categoria della scorsa stagione.

Bertaccini aveva vestito quella stessa maglia per 24 anni, dai Pulcini alla prima squadra. In un calcio che da tempo ha ammainato le ‘bandiere’, questa lunghissima storia – 37 anni con la ‘stella alpina’ sul petto – merita di essere sottolineata. Un percorso che si è concluso due settimane fa con le dimissioni, arrivate pur dopo il primo storico successo in campionato (1-0 sul Frugesport Massalombarda), con la squadra a -2 dai playout.

La scelta del direttore sportivo dell’Edelweiss Jolly Gianluca Fabbri è caduta sul 53enne Roberto Pirazzini (coadiuvato dal vice Marco Prati), che in passato aveva allenato Cervia, Fosso Ghiaia e Classe. Dopo la sconfitta di domenica nel match contro la capolista Misano (1-0), domenica l’Edelweiss Jolly proverà a riscattarsi in casa col Riccione quarto in classifica.

Franco Pardolesi