Educazione finanziaria per giovani atleti: la collaborazione tra Butini, Ciolli e Siena Fc

Nel libro ‘Oltre il 90esimo’ i consulenti finanziari Alessio Butini (nella foto) e Claudio Ciolli hanno raccontato la storia di Antonio Crestelli, promessa del calcio che, dopo aver raggiunto l’apice del successo, si è visto stritolare dal proprio sogno. Chiaro il messaggio: sono una mirata programmazione finanziaria e una pianificazione per la gestione del patrimonio, seguita da validi professionisti, a fare la differenza, nella vita, dopo ‘il triplice fischio’’. In seno al progetto Mvp (Miglior Valore Pianificato) è quindi nata una collaborazione tra Butini e Ciolli e il Siena Fc, perché i tesserati bianconeri, dal settore giovanile alla prima squadra, possano ricevere nozioni di educazione finanziaria attraverso una serie di attività e incontri formativi. Il primo passo è stato mosso: i due consulenti hanno incontrato i ragazzi della Juniores, accompagnati dallo staff e dalle loro famiglie, nella sala stampa dello stadio Franchi.

"E’ un piacere collaborare con il Siena che mostra un reale interesse per il percorso di crescita dei suoi giovani dentro e fuori dal campo – hanno spiegato Butini e Ciolli –. Un ringraziamento particolare al responsabile del settore giovanile Roberto Pierangioli, per la disponibilità e la passione nel coinvolgere i ragazzi e le famiglie. È stato solo uno dei tanti appuntamenti in programma, pensati per offrire supporto, strumenti e consapevolezza a giovani atleti e genitori. Il nostro obiettivo resta quello di educare, sostenere e accompagnare lungo il percorso sportivo e personale chi ogni giorno scende in campo con sogni e ambizioni. Avanti così, oltre il campo, oltre il Novantesimo".

Sono in programma degli incontri anche con gli Allievi e i Giovanissimi bianconeri.