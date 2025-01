Elezioni Aiac. E’ Andrea Zanchi il nuovo presidente. Romano Perini vice

Si sono svolte le elezioni per il nuovo Consiglio direttivo dell’Aiac (Associazione italiana Allenatori Calcio), sezione di Siena, per il quadriennio 2025/ 2028, che hanno portato alla nomina del nuovo presidente, Andrea Zanchi. Nel corso della riunione di primo insediamento del Consiglio, sono state attribuite le seguenti cariche: vicepresidente: Romano Perini, segretario: Roberto Baroni (nominato dal Consiglio); economo: Marco Barcelli; consiglieri: Alfons Muca, Antonio Bruschettini (delegato regionale), Giacomo Marcocci (rappresentante allenatori dei portieri); Claudio Amore (rappresentante calcio a 5). L’Aiac sezione di Siena rinnova il proprio impegno a supporto degli allenatori della provincia, con l’obiettivo di promuovere la crescita e la formazione professionale nel settore calcistico. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria all’indirizzo e-mail [email protected] o ai numeri di telefono 3804304698 e 3497866523.