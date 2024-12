Elezioni dell’Aiac , l’Associazione Italiana degli Allenatori di Calcio. Santaniello rieletto numero uno: "Invitiamo Italiano a premiare»

Leopoldo Santaniello è stato rieletto alla carica di presidente dell’Aiac Bologna, il gruppo provinciale dell’Associazione Italiana degli Allenatori di Calcio. Le lezioni hanno rinnovato tutte le cariche per il quadriennio olimpico 2025-2028. "Sono molto contento per la fiducia accordatami – racconta Santaniello – ringrazio per questo tutti gli associati e gli allenatori che mi hanno votato riconoscendo la bontà del lavoro fatto. Dal 2021 abbiamo affrontato il Covid con tutte le problematiche, siamo stati i primi a ripartire con iniziative in presenza. Ora puntiamo a nuovi corsi ed eventi, siamo sempre aperti al confronto e al supporto ma soprattutto ad accogliere i nuovi e giovani allenatori. A gennaio riproporremo il premio al migliore allenatore provinciale. Ci auguriamo che dopo Thiago Motta, possa essere Vincenzo Italiano a conferire questo riconoscimento per Aiac".

Insieme al presidente Santaniello, sono stati eletti consiglieri provinciali Massimiliano Biagi, Francesco Di Maria, Luca Errico, Maurizio Dall’Ara, Carmine Castagnaro e Gaspare Mazarese.

Quest’ultimo insieme a Biagi, Castagnaro, Danilo Della Rocca e Luca Seravalli sono stati eletti anche come delegati provinciali all’assemblea regionale.

Gianluca Sepe