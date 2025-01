Emergenza Carpi a Perugia. Anche Contiliano è out

di Davide SettiCARPIÈ ancora emergenza piena in casa Carpi a meno di tre giorni dalla sfida di venerdì sera alle 20,30 sul campo del Perugia. Alle quattro assenze certe di Tcheuna, Mandelli (il mirino del regista è sulla gara con la Spal, venerdì è previsto un nuovo controllo strumentale), Forapani e Sall (che dovrebbe essere di nuovo arruolabile con l’Entella) che già avevano alzato bandiera bianca con il Milan Futuro, quasi certamente si aggiungerà anche Contiliano, uscito prima coi rossoneri. Ieri l’ex spallino si è sottoposto all’ecografia che ha evidenziato una leggera elongazione alla coscia con nuova valutazione prevista per oggi, ma difficilmente verrà rischiato al ’Curi’. Poi c’è la situazione della febbre da monitorare: ieri erano a casa febbricitanti Nardi, Zagnoni, Cortesi, mentre è recuperato Rossini che aveva dato forfeit col Milan. Le sensazioni sono buone per Zagnoni e Cortesi, che hanno già passato il ’picco’ febbrile domenica e che oggi potrebbe riunirsi al gruppo anche se ovviamente un po’ debilitati, da valutare invece Nardi. Di certo il tecnico dovrà fare i salti mortali per costruire soprattutto la mediana dove senza i due registi Mandelli e probabilmente Contiliano potrebbe anche toccare a Casarini dal 1’, sebbene l’ex Bologna sia ancora indietro un po’ di condizione dopo l’ultimo mese passato alla Turris con allenamenti blandi, ma la buona prova fornita col Milan, abbinata a una possibile staffetta con Figoli, altro adattabile da play, potrebbero essere una soluzione.

Maglia. Ieri è stato un giorno speciale per il giovane Riccardo, tifoso biancorosso e portiere dell’Under 12 del Guastalla che nella gara contro il Milan Futuro ha esposto in curva ’Bertesi-Siligardi’ uno striscione per chiedere al suo idolo Calanca in regalo la maglia. La società lo ha rintracciato e ieri il capitano lo ha incontrato presso la sede di Viale dell’Industria consegnandogli la maglia indossata col Milan.

Qui Perugia. In casa umbra dopo il pari di Ferrara con la Spal mister Zauli ritrova fra i pali Gemello dalla squalifica, ancora out l’infortunato Seghetti, difficile recuperi Angella, da valutare Agosti. A Ferrara hanno già debuttato i due nuovi innesti Riccardi, difensore ex Novara schierato dal 1’, e Broh centrocampista ex Padova che è subentrato a gara in corso, mentre ha salutato l’attaccante Sylla direzione Monopoli.

Arbitro. La sfida di venerdì sera sarà diretta da Alessandro Pizzi di Bergamo, coadiuvato da De Luca di Merano e Mezzalira di Varese, quarto ufficiale Picardi di Viareggio. Con Pizzi unico precedente il successo in D del marzo scorso per 2-1 ad Agliana.