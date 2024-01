Emergenza Montevarchi. C’è la big Tau per Calori

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Montevarchi in piena emergenza prova a conquistare i primi punti del 2024 che sarebbero un toccasana per la classifica e per il morale provato dal ko di sette giorni fa a Seravezza. Contro il Tau Altopascio che siede al tavolo delle squadre di vertice del girone con un lusinghiero quarto posto, tuttavia, i rossoblù dovranno davvero gettare il cuore oltre l’ostacolo, perché a prescindere dall’indubbia forza degli avversari sarà necessario colmare un gran numero di assenze. Tra squalifiche e infortuni più o meno recenti Simone Calori, sanzionato dal giudice sportivo per un turno, non potrà contare nella lista dei convocati addirittura su otto giocatori. Ai lungodegenti Nannini, Casagni, Conti e Borgarello, si sommano infatti gli under Messini e Lorenzini, mentre il capitano Luca Lischi e il 2005 più impiegato sin qui Francesco Virgillito sono a loro volta squalificati. Chi scenderà in campo alle 14.30 al Brilli Peri, dunque, verrà chiamato a far leva sull’orgoglio e la determinazione, puntando su uno schieramento inedito per modulo e giocoforza per diverse pedine rispetto a quello visto in partenza domenica scorsa. Plausibile il ritorno alla difesa a quattro in un assetto peraltro propositivo, considerate le esigenze di classifica.

In attacco, ad esempio, Calori – rappresentato in panchina dal suo vice Max Adami – punterà sul tridente composto da Rufini, Priore e Boncompagni, con Keqi e Boiga pronti alla bisogna in corso d’opera. L’elenco dei 20 arruolati comprende anche il neo aquilotto Lorenzo Cellai, centrale difensivo del 2004, arrivato in prestito dalla Fiorentina dopo metà stagione alla Virtus Verona in C. Non è escluso che possa essere anche esordire per uno spezzone di match. Sul versante amaranto il tecnico dei lucchesi Simone Venturi, presentando la trasferta, ha chiesto ai suoi una grinta speciale convinto che i montevarchini cercheranno di "disputare la partita della vita". Aldilà del peso della posta in palio, infine, entrambi i club meritano un applauso per l’impegno e gli investimenti societari nei rispettivi vivai. Non a caso Tau e Montevarchi occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto dietro la Sangiovannese nella classifica parziale dei "Giovani D Valore" stilata in base al numero di calciatori provenienti dal settore giovanile utilizzati in campionato.- COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

MONTEVARCHI (4-3-3): Dainelli; Lucatuorto, Stefoni, Francalanci, Quaresima; Pardera, Bontempi, Muscas; Rufini, Priore, Boncompagni. All. Calori (in panchina Adami).

TAU (4-3-1-2): Di Biagio; Vellutini, Meucci, Bernardini, Antoni; Lombardo, Bruzzo, Piccini; Bruno; Noccioli, Odianose. All. Venturi.

Arbitro: Anna Frazza di Schio.