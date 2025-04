Emiliano Pattarello: stagione da record con l'Arezzo, 16 gol stagionali

Sedici gol stagionali, di cui 15 in campionato. Emiliano Pattarello sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Anche contro il Perugia il numero 10 ha messo il suo timbro sulla sfida segnando il 2-0 ad inizio del secondo tempo che ha di fatto messo in ghiaccio la partita. Una rete, l’ennesima, con il marchio di fabbrica dell’esterno di Dolo: conversione da destra e sinistro micidiale all’angolino basso. "Rispetto allo scorso anno gioco molto più vicino alla porta e questo mi sta agevolando. Poi mi sento mentalmente libero e quando sei leggero di testa le cose riesco meglio e con maggiore facilità. Sto facendo bene e non voglio fermarmi".

Gli mancava la continuità prestazionale e la concretezza sotto porta: ha raggiunto entrambe e ora è imprescindibile. In pochi, forse, avrebbero scommesso su questi numeri da bomber per lui che in carriera non aveva mai mai segnato così tanto. "Ci sta che la gente non sia aspettasse da me questo rendimento in fase realizzativa perchè se guardo alle stagioni passate non ero mai andato in doppia cifra".

Leader tecnico che sta diventando anche riferimento nello spogliatoio in un percorso di maturazione come calciatore e uomo. Non a caso dopo il derby preferisce dividere i meriti con i compagni. "È sopratutto l’Arezzo che sta crescendo. Giusto parlare di squadra e non di un singolo. Siamo consapevoli che dipende da noi. Abbiamo dimostrato che se vogliamo abbiamo le qualità per fare risultato. L’ho detto ai miei compagni: dobbiamo cavalcare quest’onda". Non manca un riferimento al lavoro dell’allenatore. "Il mister sta incidendo non solo a livello tattico, ma in maniera molto più profonda".

Infine una sguardo al futuro prossimo. "È il momento di essere motivati al massimo. Se non lo fossimo in questa fase della stagione vorrebbe dire che c’è qualcosa che non va. Bisogna puntare in alto in ogni partita. E con lo stesso atteggiamento e mentalità del derby che dobbiamo andare a Pescara. Adesso l’obiettivo è finire più su possibile in classifica ed entrare nel migliore dei modi a livello mentale nei playoff per giocarci agli spareggi tutte le nostre carte".