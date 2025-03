Emozioni e gol in Brianza. Renate, colpaccio contro Padova. Le pantere fermano la capolista

MEDA (Monza)Il Renate firma il suo capolavoro stagionale fermando la capolista Padova. Che certifica la recente scarsa attitudine a vincere lontano dall’Euganeo anche a Meda nonostante il vantaggio al primo affondo dopo 18 minuti. Capelli rompe l’argine a destra, guadagna il fondo e mette in mezzo un pallone che per Bonaiuto è facile insaccare. Poco dopo la mezz’ora cambia tutto. Prima Gardoni salva sulla linea dal possibile 0-2, poi i nerazzurri la ribaltano con il colpo di testa di Calì e il contropiede concluso dal tap-in di Delcarro. Mai quest’anno il Padova aveva subito più di una rete in una gara. Il Renate gliene fa addirittura tre: dopo aver gestito bene la sfuriata degli ospiti dopo l’intervallo, trova il gol della sicurezza ancora con Calì. Bortolussi riaccende la speranza per i biancorossi, ma nemmeno l’avanzata del portiere Fortin sull’ultimo disperato tentativo propizia il 3-3.RENATE-PADOVA 3-2 (2-1). Marcatori: 18’ pt Buonaiuto (P), 31’ pt e 33’ st Calì (R), 33’ pt Delcarro (R); 39’ st Bortolussi (P).

Roberto Sanvito