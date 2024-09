Empoli a pranzo o a cena. Adios al match delle tre

di Simone Cioni

Una sola partita nel canonico orario di domenica alle 15 nei prossimi dieci turni di campionato. La Lega Serie A ha ufficializzato ieri date e orari di anticipi e posticipi delle prossime giornate fino alla tredicesima, con l’Empoli che disputerà due partite in anticipo al venerdì, altrettante in posticipo di lunedì, quattro di domenica di cui due all’ora di pranzo e una di mercoledì nel turno infrasettimanale di fine ottobre.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono gli appuntamenti che tutti i tifosi azzurri si devono segnare sul calendario da qui fino a fine novembre. Dopo l’anticipo alle 18 di sabato 14 settembre contro la Juventus al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, al rientro dalla sosta per le Nazionali, gli azzurri saranno di scena altre due volte di fila in tardo pomeriggio. Prima venerdì 20 settembre alle 18.30 a Cagliari contro i grandi ex Nicola e Luperto, primo vero scontro diretto della stagione nonché avvincente sfida al proprio recente passato, e poi la settimana successiva di domenica alle 18 nel derby casalingo contro la Fiorentina dell’altro grande ex Parisi.

Ad inizio ottobre, precisamente domenica 6, ecco l’unico impegno alle 15 di questa prima parte di stagione, ancora destinazione Olimpico di Roma stavolta per affrontare la Lazio (ultimo tabù rimasto). Poi, dopo la seconda sosta per le gare delle Nazionali a completare questo complicato trittico di sfide sarà il match del Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Napoli di domenica 20 ottobre alle 12.30. Esattamente una settimana più tardi sempre alla stessa ora, invece, capitan Grassi e compagni saranno di scena a Parma per il primo di quattro scontro diretti nel giro di cinque giornate. Fatta eccezione per il turno infrasettimanale di mercoledì 30 ottobre, quando alle 18.30 arriveranno a Empoli i campioni d’Italia in carica dell’Inter, gli azzurri affronteranno infatti nell’ordine Como, Lecce e Udinese. Per altro proprio tra la sfida ai lariani e la trasferta in Salento l’Empoli avrà solo tre giorni per lavorare e preparare al meglio un incontro così delicato visto che il match contro la squadra di Fabregas è fissato per lunedì 4 novembre alle 18.30 in casa e quello al Via del Mare di Lecce per il venerdì successivo in notturna (fischio d’inizio alle 20.45) con i giallorossi pugliesi che avranno quindi due giorni in più di riposo (Bologna-Lecce della giornata precedente si giocherà infatti sabato 2 novembre).

Infine, dopo la terza pausa per le Nazionali, ancora di lunedì ma alle 18.30 i ragazzi di D’Aversa ospiteranno la fin qui sorprendente Udinese. Infine la gara tra Torino ed Empoli, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è stata programmata per martedì 24 settembre tra le sfide di campionato a Cagliari e quella in casa alla Fiorentina. L’appuntamento sarà all’Olimpico grande Torino alle 21 (diretta televisiva su Mediaset).