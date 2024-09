Empoli, che bello: batte 2-1 il Torino e si regala gli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina

Torino, 24 settembre 2024 – Battendo 2-1 il Torino, l’Empoli si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Successo meritato degli azzurri, in formazione rimaneggiata ma lodevoli nel crederci sempre. D’Aversa stravolge l’undici di partenza: spazio a chi sinora ha giocato meno e ad alcuni giovanissimi; soltanto Henderson dentro tra gli attuali titolari. Partenza di personalità degli azzurri, con Ekong e Konate mobilissimi. Non sono molte le occasioni che finiscono sul taccuino.

Tra queste, al 24’ conclusione da fuori di Gineitis, con il pallone che non va distante dal palo alla destra del 19enne Seghetti. Alla mezz’ora, toscani in vantaggio (meritato): azione travolgente di Haas, che cerca prima l’imbucata per Pellegri, poi, grazie a un rimpallo fortunato, torna sul pallone e crossa dalla destra, ove Ekong anticipa Walukiewicz mettendo in rete di spalla. Palla al centro e il Toro reclama subito un calcio di rigore, per presunto fallo di Seghetti su Adams: arbitro e Var dicono no, anche se qualche dubbio sulla decisione resta.

Toro che inizia la ripresa con Zapata e Sosa in campo. Al 3’ Tosto chiude Karamoh lanciato a rete. Al 19’ errore madornale di Zapata, che salta l’ultimo uomo, ma mette incredibilmente sul fondo a tu per tu con Seghetti. Al 26’ tiro avvicinato di Adams, con la palla deviata in calcio d’angolo. Al 29’ il pari dei granata: cross di Ricci dalla sinistra, Zapata manca il pallone, Adams no, insaccando di testa alle spalle del portiere empolese.

Al 35’ conclusione sbilenca di Njie dai 20 metri. Al 41’ intervento decisivo di Seghetti, che blocca il pallone calciato da pochi passi da Zapata. Al 45’, sugli sviluppi di un corner di Cacace, Haas realizza da centro area il raddoppio, coronando la sua splendida partita. Al 48’ è strepitoso Seghetti, che salva il risultato parando d’istinto sulla conclusione di Maripan dall’area piccola. Neppure sessanta secondi più tardi, ancora Jacopo Seghetti protagonista su Zapata. Il portierino dà sicurezza al reparto difensivo ed è l’eroe dell’impresa empolese.

Tabellino

TORINO – EMPOLI 1-2

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (1’ st Sosa), Maripan, Coco (42’ st Dembele); Pedersen, Tameze (15’ st Ricci), Linetty, Gineitis (1’ st Zapata), Lazaro; Adams, Karamoh (15’ st Njie). A disposizione: Palerari, Donnarumma, Masina, Ilic, Sanabria, Vojvoda, Ciammaglichella, Balcot. Allenatore: Vanoli.

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci (30’ st Viti), Tosto; Sambia (30’ st Gyasi), Haas, Henderson (22’ st Grassi), Cacace; Konate (17’ st Solbakken), Ekong; Pellegri (22’ st Colombo).

A disposizione: Vasquez, Brancolini, Goglichidze, Pezzella, Anjorin, Popov, Esposito.

Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

MARCATORI: 30’ pt Ekong; 29’ Adams, 45’ st Haas.

NOTE: Ammoniti: Walukiewicz, Coco, Linetty, De Sciglio. Angoli: 5-4. Recupero: 0’, 5’.