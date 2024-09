Entusiasmo Civitanovese. Tre pullman di tifosi

La Civitanovese domani non sarà sola a L’Aquila nella prima giornata del campionato di serie D: i due pullman organizzati dalla tifoseria partiranno alle 12 e uno dal club rossoblù Umberto Traini sarà in partenza alle 9.30. Domani resterà chiuso il botteghino per i tifosi rossoblù che entro le 19 di oggi potranno acquistare il biglietto online sul circuito Vivaticket o alla tabaccheria Frenquelli di corso Garibaldi.

Ettore Padovani, attaccante della Civitanovese, è un ex avendo giocato a L’Aquila nella stagione 2017-18 dove in 32 presenze ha messo a segno in D 8 gol. Sulla sua presenza in campo c’è da dire che il recupero procede a ritmo lento e al momento è difficile ipotizzare una titolarità. Da lunedì è tornato in gruppo il baby playmaker Filippo Giandomenico che sarà a disposizione così come il compagno di reparto Facundo Macarof. Considerando l’assenza per squalifica di Domizi, Spagna e Buonavoglia il tecnico Alfonsi in mediana potrebbe affidarsi a capitan Visciano, affiancato da Ruggeri e magari ancora da Ercoli. Dunque, il 4-3-1-2 finora utilizzato con successo potrebbe lasciare spazio ad altri schemi, magari prevedendo l’inserimento di un’unica punta, quasi sicuramente l’argentino Brunet sostenuto da Pierfederici e Toccafondi (4-3-2-1). O, per tenere a bada le incursioni degli avversari, la mediana potrebbe rinforzarsi inserendo lo stesso Macarof o Zanni, ex Fano.

Francesco Rossetti