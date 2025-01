Equa divisione della posta. Il big match finisce pari

massese

MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Cecilia (40’ st Brizzi), Andrei, Bossini (19’ st Favret), Bertipagani, Costanzo (27’ st Bartolomei), Buffa, Anich, Ferrara (44’ st Lorenzini). (A disposizione: Cozzolino, Romiti, Vignali, Rami, Lazzini). All. Pisciotta.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli (44’ st Casani), Granaiola, Zambarda, Velani, Anzilotti, Amico, Chiaramonti (35’ st Kthella), Da Pozzo, Bacci (8’ st Nardi). (A disposizione: Barsaglini, Zavatto, Navari, Bologna, Fani, Ricci). All. Cristiani.

Arbitro: Corti di Prato (assistenti Puccini di Pontedera e Napolano di Empoli).

Marcatori: 24’ pt Bertipagani (M); 12’ st Anzilotti (C).

Note: ammonito Mapelli; recupero 1’ e 5’.

MASSA – Pari 1-1 nel big-match della 17ª giornata di Eccellenza fra due squadre molto forti e in salute, ben allenate e fin qui protagoniste di una stagione meritatamente al vertice. I bianconeri erano passati in vantaggio a metà primo tempo col mancino di Bertipagani, servito da Anich. I bluamaranto hanno pareggiato nella ripresa con Anzilotti di testa su cross di Amico. Il Camaiore di Cristiani resta imbattuto in questo campionato mentre la Massese di Pisciotta infila il 14° risultato utile consecutivo fra campionato e coppa... dove mercoledì tornerà in campo per la semifinale secca a Ponsacco.

La sfida, sempre sentita fra le due squadre, ha visto nel complesso giocar meglio la Massese che ha assaporato i 3 punti che forse avrebbe pure meritato. Ma questo Camaiore è duro a morire: stavolta gli ha detto bene in alcuni episodi favorevoli ma resta una squadra che non molla nulla. L’arbitraggio del pratese Bonaventura Corti ha scontentato (... e a tratti sconcertato!) tutti, in particolare gli apuani che lamentano due rigori non dati. Nei bluamaranto ha pesato l’assenza per squalifica di Cornacchia, uno dei tanti ex. Bomber Chiaramonti stavolta è rimasto all’asciutto, beccandosi anche con la tifoseria massese.