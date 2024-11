Esame a casa dell’Atletico Mariner. Giandomenico: "Sangiustese, c’è da dare di più»

"In questa fase dobbiamo mettere sul piatto maggiore attenzione, più fame e ancora più voglia di raggiungere l’obiettivo". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, si riferisce alla sfida odierna al match della decima giornata a casa dell’Atletico Mariner, fischio d’inizio alle 15. "Ci attende – aggiunge il tecnico – un avversario reduce da un pareggio a casa di una formazione di valore come il Matelica, c’è quindi da prestare la massima attenzione considerando oltretutto il particolare momento in cui le nostre buone prestazioni non sono state confortate dai risultati".

Il tecnico si sofferma sull’Atletico Mariner, penultimo in classifica con 5 punti, mentre i rossoblù ne hanno 13. "Organizzazione e agonismo – spiega Giandomenico – sono ciò che contraddistingue l’Atletico, poi non so se riusciranno a recuperare Napolano il quale conferirà maggiore qualità a un buon collettivo". L’infermeria rossoblù non si è ancora svuotata, intanto adesso è stato recuperato il centrocampista Crescenzi che oggi sarà in campo.

La Sangiustese è reduce da tre sconfitte di fila (in casa con Montegranaro e K Sport Montecchio Gallo, in trasferta con l’Urbania) che hanno vanificato quanto costruito nei turni precedenti e in simili casi si chiede un qualcosa in più ai giocatori con maggiore esperienza. "A loro – dice Giandomenico – ho chiesto di darci una mano, di aiutare i compagni nelle fasi più delicate, però i ragazzi devono anche stare tranquilli perché un calciatore più è sereno più rende in campo, quando sente una maggiore pressione viene l’angoscia. Un giocatore deve essere libero con la testa perché in quei casi le cose gli riescono meglio". Alla vigilia del match si sono divise le strade tra l’Atletico Mariner e il difensore Nicola Alosi.