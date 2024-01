Esame a Montegiorgio. Mariani: "Montefano atteso da un turno chiave»

"La gara a Montegiorgio ci dirà a che punto siamo in una giornata in cui ci sono tanti scontri diretti". Nico Mariani, allenatore del Montefano, parla dell’importanza della partita di oggi con i viola che non potranno contare sul centrocampista Sindic che deve scontare ancora una giornata di squalifica. "Si tratta – aggiunge – di una gara insidiosa contro una formazione giovane, che ha entusiasmo dopo la vittoria a Jesi e la bella prova a Tolentino. È una gara difficile contro un avversario di valore, ma noi dobbiamo fare per forza bene se vogliamo cullare sogni di gloria". Il tecnico confida di non vedere un primo tempo come quello di sette giorni fa contro Montegranaro quando i locali hanno accusato difficoltà. "Loro hanno dimostrato di essere stati più brillanti, ma dobbiamo ripartire da ciò che di buono abbiamo mostrato, quindi dalla ripresa quando abbiamo tenuto un altro atteggiamento e lavorato meglio". Occorre pertanto fare un passo avanti. "Ci attende un lungo cammino in cui si deve migliorare di gara in gara. "Nella ripresa contro Montegranaro abbiamo fatto bene, abbiamo costruito". All’andata la partita contro il Montegiorgio si è conclusa sul risultato di partenza. "In un certo senso – ricorda Mariani – quella partita ricorda quella di sette giorni fa perché allora il Montegiorgio ha fatto una bella prova così come il Montegranaro, però nella ripresa siamo cresciuti come sette giorni fa. Ciò non toglie che sarà fondamentale scendere in campo con l’atteggiamento giusto consapevoli che dall’altra parte ci sarà un avversario forte e in salute". Il centrocampista Alla e il trequartista Palmucci, rientrati domenica scorsa, avranno una settimana in più di lavoro sulle gambe dopo un’assenza di un paio di mesi. Chi li ha sostituti ha fatto bene e ci ha permesso di ottenere dei risultati, sarà mio compito gestire la rosa e far crescere i giocatori".