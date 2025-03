Esame di maturità superato a Signa. La Baldaccio non molla e trova un punto al 95’

Signa

2

Baldaccio bruni

2

SIGNA: Crisanto, Giuliani, Tesi, Baggiani S., Nocentini, Soldani, Tempesti P., Dallai, Tempesti L., Coppola (57’ Nencini S.), Cioni. All. Stefano Scardigli.

BALDACCIO BRUNI: Ubirti, Piccinelli, Beretti, Russo, Giorni, Bruschi, Cocci, Pedrelli (65’ Meloni), Boriosi, Mercuri, Bonavita. All. Mario Palazzi.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Reti: 46’ Tempesti L., 87’ rig. Mercuri, 92’ Nencini S., 95’ Meloni.

SIGNA – Era un esame di maturità, uno scontro diretto in chiave playoff. È stato superato dalla Baldaccio Bruni di Mario Palazzi (nella foto) che ha impresso il proprio nome sulla rimonta biancoverde. Chiamato per togliere la formazione della Valtiberina dalla zona rossa ecco un piazzamento che consente a 90’ dal termine di poter lottare per i playoff. Contro il Signa, altra società in scia del quinto posto, accade tutto da metà gara in poi. E’ il 46’ quando Tempesti sblocca il risultato per i suoi. La Baldaccio non si arrende e quasi allo scadere con Mercuri fa 1-1 dal dischetto. Non finisce qui perchè in pieno recupero arriva il raddoppio del neoentrato Nencini per i locali. I biancoverdi non si scompongono e in extremis, al 95’, ecco il gol dalla panchina di Meloni. Finisce 2-2: Baldaccio e Signa vanno a braccetto a quota 41 punti, il quinto posto è lontano solo due punti.