Esame per la Maceratese: "A Urbania match difficile"

Subito un esame per la Maceratese targata Possanzini che alle 15.30 esordirà a Urbania, un avversario da prendere sempre con le pinze. I biancorossi non potranno contare sul difensore Mastroippolito, non ci saranno nemmeno gli under Sciarra e Consogli, sarà Nicolosi a fare coppia con Lucero. "Ci attende – avverte Stefano Serangeli (foto), dg della Maceratese – un avversario forte, che può contare su elementi di valore come Paoli e Del Compare, Rivi, Nunnez. Credo che alla fine troveremo l’Urbania tra le prime del campionato". È una squadra da affrontare con la massima attenzione. "Dovremo andare lì senza paura, a fare quanto abbiamo fatto cercando di imporre il nostro gioco e di sbagliare il meno possibile". A ciò si aggiungano le insidie del campo. "Non è facile giocarci la palla e poi si tratta della prima gara di campionato, di certo sarà un bel banco di prova per noi".

"Sarà – dice Simone Lilli, allenatore dell’Urbania – una prima di campionato molto interessante. Affrontiamo un avversario costruito per vincere il campionato, con giocatori forti e funzionali al gioco proposto dall’allenatore. Noi non vediamo l’ora di metterci alla prova davanti al nostro pubblico anche perché non abbiamo giocato la gara di Coppa Italia che poteva essere un valido test prima del campionato. Sarà una partita difficile dove ogni minimo particolare farà la differenza". Nell’Urbania assenti per infortunio Catani e Diene, saranno valutate in rifinitura le condizioni di Nunez.

La partita sarà trasmessa in diretta su Tvrs, è stato rinnovato l’accordo tra l’emittente e la Federcalcio Marche, così il sabato si potrà seguire in tv una gara di Promozione e la domenica una di Eccellenza. Confermata la doppia voce alla telecronaca, con il commento tecnico affidato a un tesserato Assoasslenatori Marche.