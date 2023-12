Esordienti Debutto con il botto per la San Marco al Gran Galà

Grande esordio della squadra Esordienti 2011 della San Marco Avenza nel prestigioso torneo Gran Galà Esordienti con la formazione rossoblù che è riuscita a battere il forte Tau Calcio per 1-0 con rete di Filippo Bertolla su assist di Berdicchia. La società avenzina è l’unica della provincia di Massa Carrara a essere iscritta a questo importante torneo a cui partecipano 40 società dilettantistiche tra le più forti della Toscana suddivise in 8 gironi.

"Chiaramente esordire e aver la meglio contro una squadra fortissima come il Tau Calcio ci dà autostima e consapevolezza delle nostre qualità tecniche – commenta il direttore generale Oreste Petrucci –. Nello stesso tempo porta tutti gli addetti a conoscenza che siamo una squadra di cui tutti debbono avere attenzione e rispetto. A prescindere dai prossimi risultati, che non amo evidenziare in queste categorie, mi preme rimarcare l’importante e professionale lavoro cominciato ad inizio stagione dai nostri bravissimi tecnici Stefano Bertolla, Michele Andreini e Andrea Parentini assieme al preparatore portieri Daniele Dantongiovanni. Allenatori importanti a disposizione di un gruppo straordinario di 44 ragazzi che a distanza di pochi mesi sta dimostrando una crescita costante e continua sotto tutti gli aspetti. Complimenti al nostro responsabile del settore giovanile Alessandro Luciani ed al responsabile della scuola calcio Omar Mannini, coadiuvato da Andrea Bertolla, e chiaramente alla società San Marco tutta per credere e investire fortemente in un progetto di calcio giovanile".