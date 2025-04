Esordio del Lazzeretto nella Coppa di Terza Categoria contro il Pietraia

A distanza di una settimana dall’iniziale data programmata dal Comitato Regionale Figc Toscana, domani il Lazzeretto farà il suo esordio nel primo turno della fase regionale della Coppa di Terza Categoria. I biancorossi cerretesi, vincitori del trofeo provinciale fiorentino, saranno di scena alle 17.45 a Pietraia di Cortona contro i vincitori del trofeo aretino. La gara si sarebbe dovuta disputare mercoledì scorso, ma è stato rimandata di una settimana perché nel mercoledì prima di Pasqua si è conclusa la sfida Virtus Chianciano Terme-Pietraia sospesa sette giorni prima per l’infortunio dell’arbitro.

Gara in cui i prossimi rivali della formazione di mister Peruzzi (nella foto) hanno perso 2-0 e sono quindi obbligati a vincere per non essere matematicamente eliminati. Pietraia che nel campionato aretino, a due giornate dal termine, è soltanto decima, ma con un buon rendimento interno e soprattutto ha vinto la coppa provinciale a spese della capolista di campionato Faellese.

Intanto, approfittando della sosta dei vari campionati per le festività pasquali nel girone B di Pisa il Ponzano ha battuto 3-0 il Montopoli nel recupero della 24esima giornata (a segno Cantini, Pastorelli e Mengoni). Gli empolesi si portano così a 40 punti, in ottava posizione. Nel girone A di Firenze, invece, il Marcialla ha perso 1-0 in casa con l’Eurocalcio Firenze l’anticipo dell’ultima giornata, chiudendo con 36 punti la stagione.