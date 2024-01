Esultanza nel derby. Zaccagni, in arrivo il secondo figlio

L’esultanza dopo il gol nel derby di Coppa Italia contro la Roma non ha lasciato più dubbi. Il giocatore della Lazio, il bellariese Mattia Zaccagni, e la moglie Chiara Nasti, sono in attesa del secondo figlio. Sono giorni che il rumor su un possibile secondo figlio in casa Zaccagni si fa sempre più insistente scatenando gli amanti del gossip. Ieri con il pallone nascosto sotto la maglietta, a mimare il pancione, e con il pollice in bocca, il centrocampista della Lazio ne ha dato la conferma. Lo aveva già fatto nell’aprile 2022 per rivelare la prima gravidanza della moglie. Allora erano in attesa del primogenito Thiago. Dopo l’esultanza, l’influencer napoletana ha subito aggiornato il profilo Instagram con l’immagine del marito: "Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora !!".