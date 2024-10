Eusepi trascina la Samb: "Siamo sulla strada giusta"

"La Samb ha preso la direzione giusta e siamo felici di ciò che stiamo facendo. Siamo a buon punto ma la strada è ancora lunga". Un Umberto Eusepi a cuore aperto quello che si è visto nella trasmissione A ritmo di Samb in onda su Vera Tv. Parole da capitano, da autentico trascinatore. L’età e l’esperienza acquisita sul campo glielo permettono. "Appena arrivato a San Benedetto – aggiunge – ho notato un certo scetticismo per quanto accaduto lo scorso anno. Ancora il pensiero era rivolto a come era andato a finire. Nello spogliatoio ci siamo detti che la passata stagione deve essere messa da parte così come ogni vittoria che andremo a fare da qui fino alla fine di questo campionato. Il calcio è un esame che devi sostenere ogni domenica. Sono sicuro che fino alla fine del torneo saremo lì cattivi per centrare gli obiettivi prefissati. Lo abbiamo detto ad agosto in piazza e lo dobbiamo alla gente e a tutti i nostri tifosi". Il cambio di modulo adottato da Palladini ha permesso alla Samb di essere più propositiva. "Questa – spiega Eusepi – è una squadra improntata a fare la partita. Rispetto alle prime giornate siamo più pericolosi. Con le due punte creiamo più occasione ed anche io mi trovo meglio in campo anche perché negli ultimi anni ho sempre giocato con un partner in attacco. Comunque al di la dei moduli tattici, è l’atteggiamento che metti in campo che fa la differenza. Se non affronti le partite allo stesso modo di Isernia difficilmente le porti a casa. Chi viene a San Benedetto deve sapere che per loro sarà durissima". Il lavoro di Eusepi in mezzo al campo si sente e ne giova anche il giovane Lonardo autore finora di sei reti. "Lonardo va gestito e stimolato. Sta crescendo con le sue qualità che stanno venendo fuori. Così come gli altri giovani in organico. Devono continuare a lavorare tranquilli e dare il massimo perché la Samb rappresenta una tappa fondamentale per la loro carriera". Eusepi è l’ex di turno di Samb-Ancona. Ha militato in B con il club dorico nella stagione 2008-2009. "Ho un ricordo bellissimo di questa esperienza. Segnai anche il primo gol in carriere tra i cadetti contro l’Empoli. Era un gruppo formato da gente esperta e per un giovane come me, giocare qualche minuto rappresentava un’esperienza importante. L’Ancona di oggi non la conosco. L’importante sarà scendere in campo con lo stesso atteggiamento di Isernia". Fiocco rosa in casa Samb. E’ nata Isabel, primogenita del centrocampista Luca Guadalupi e della compagna Aurora.

Benedetto Marinangeli