Fabio Bettucci confermato direttore generale del Montagnano, Roberto Fani verso la panchina

Dopo la mancata conferma di Giusti sulla panchina del Montagnano i torelli della Valdichiana hanno annunciato la conferma di Fabio Bettucci che anche nella stagione 2025-26 resterà con i gradi di direttore generale della società del presidente Menchetti. L’obiettivo sarà quello di confermare il buon finale di stagione e magari lottare per qualcosa di più visto che tutti gli indizi per la panchina puntano in direzione di Roberto Fani. L’ex tecnico di Sansovino, Sansepolcro, Sangiovannese e Sinalunghese ha chiuso la sua esperienza a Castiglion Fiorentino lo scorso gennaio. Adesso una nuova avventura all’orizzonte in un club che vuole assolutamente essere protagonista.

In Eccellenza intanto la Baldaccio Bruni lavora per la conferma di Mario Palazzi. Il tecnico aretino numeri alla mano è stato autore con i suoi ragazzi di una scalata importante, iniziata lasciandosi alle spalle la zona rossa della classifica e risalendo fino ad un passo dai playoff. Palazzi oltre alla salvezza ha fatto vedere passi in avanti sul piano dell’organizzazione del gioco oltre che in quella dei singoli calciatori. Le parti dovranno parlarsi ma la fumata bianca nn è certo da escludere.

Fumata bianca che a Castiglion Fiorentino ha visto la conferma di Zacchei alla guida dei viola e a Monte San Savino di Chini. Tra l’altro gli arancioblù, vincitori di Coppa e campionato di Promozione, sabato prossimo festeggeranno in piazza in compagnia dei propri tifosi una stagione storica culminata appunto con il double. Poi da lunedì prossimo via alla programmazione della nuova stagione sotto la guida di Chini.

M.M.