Faccia a faccia. I tifosi dalla squadra. Grande incitamento per la sfida di oggi

Alla vigilia di una delle partite più delicate della stagione, i tifosi della Robur, rappresentanti della Curva e dei Fedelissimi, hanno deciso di far visita alla squadra, durante la seduta di rifinitura al campo di Uopini, per incitarla e dimostrarle il massimo sostegno. Anche dal club, via social, è arrivato l’invito a sostenere a gran voce, questo pomeriggio contro il Terranuova Teraiana, Bianchi e compagni. "E’ arrivato il momento di affrontare la partita più importante della stagione – il messaggio –, l’apporto di tutti sarà fondamentale per sostenere la squadra, per riportare il Siena dove merita. Vi aspettiamo quindi a Badesse per sostenere i colori bianconeri e per continuare tutti insieme il cammino fatto fino a ora, con l’obiettivo di vincere e onorare Siena e i suoi tifosi". Allo stadio, prima della partita, sarà possibile acquistare i biglietti a partire dalle 13,15, orario in cui si apriranno i cancelli del Berni.