Faenza all’ultimo atto di una grande stagione: "È una finale: non lasceremo nulla di intentato"

In campo per la... ciliegina. Manca solo quella al Faenza che, oggi pomeriggio – stadio ‘Morelli’ di Brescello, nel Reggiano, fischio d’inizio alle 16.30, arbitro Lelli di Cesena – conclude la stagione 2023-24, affrontando i piacentini della Bobbiese. È la finale dei playoff regionali del campionato di Promozione. In palio c’è, più che altro, il prestigio e la gloria, visto che il ritorno in Eccellenza è ormai garantito. Si gioca con la formula della partita secca. In caso di parità al 90’, si disputeranno i supplementari.

Se dovesse perdurare il risultato di parità, sono previsti i calci di rigore. Il percorso dei manfredi è stato fin qui da incorniciare. La formazione di mister Agostino Vezzosi è infatti guadagnata l’accesso ai playoff col 4° posto di regular season nel girone D. Sono stati dunque tutti spareggi in salita, giocati sempre con lo svantaggio del fattore campo. Il Faenza ha però risposto con un carattere invidiabile, sovvertendo ogni pronostico, vincendo in trasferta o in campo neutro, senza mai subire gol. Nella semifinale del proprio girone, ha superato 1-0 il Fratta Terme. Nella finale del girone – che di fatto ha decretato la promozione in Eccellenza – i biancoazzurri hanno espugnato il ‘Calbi’ di Cattolica col risultato di 3-0. Nella semifinale del playoff regionale di domenica scorsa è arrivato il successo per 1-0 contro l’Arcetana. Per completare l’opera, ed eguagliare il percorso compiuto lo scorso anno dalla Reno di Sant’Alberto, manca ora solo la sfida odierna.

La Bobbiese, espressione di un piccolo comune di 3.400 anime della Val Trebbia, è giunto al 2° posto della regular season del girone A (miglior risultato di sempre nella storia del club), a -10 dalla Garibaldina Piacenza, proponendo un ruolino di marcia con poche sconfitte (7) e molti pareggi (11). In semifinale ha eliminato il Solarolo ai rigori. Il bomber di riferimento è il trentunenne Davide Rossi, da due anni sceso in Promozione alla Bobbiese (15 reti lo scorso anno, 17 quest’anno), ma in precedenza protagonista con 13 reti in serie C fra Savona, Alessandria e Castiglione, e 33 in serie D, fra Pergolettese, Adriese, Milano City e Sona. Nel Faenza saranno assenti Pezzi e Costa. La Bobbiese è invece annunciata al completo. "Il match – ha commentato mister Vezzoli – può dare un ulteriore esito positivo a una annata, a mio avviso, strepitosa, perché è stato raggiunto l’obiettivo del ritorno in Eccellenza dopo 5 anni. Affronteremo una squadra forte, ma ci giocheremo le nostre carte senza lasciare nulla di intentato, con grande determinazione per coronare una stagione che ci ha portato a un risultato ottenuto meritatamente".