Fani sfida il Firenze Ovest

Il 2024 dell’Eccellenza toscana riparte questo pomeriggio conoscendo già un risultato visto che ieri pomeriggio la Sinalunghese è andata a prendersi i tre punti contro l’Audax Rufina. Vittoria casalinga dei senesi per 1-0 che si avvicinano così alla zona playoff del girone. Oggi in campo tutte le altre. Tra gli incontro in calendario spicca sicuramente la sfida tutta aretina tra Terranuova Traiana e Baldaccio Bruni. I biancorossi di Becattini sono reduci da una pausa natalizia in cui hanno battuto il 30 dicembre scorso il Firenze Ovest nella semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Un risultato che fa morale e porta ulteriore fiducia soprattutto vista la prova dei nuovi innesti. Per la squadra di Baldolini ecco un avversario (alle 14.30) da prendere con le molle e soprattutto che testerà la preparazione di una Baldaccio che si sta tenendo ben lontana dalla zona rossa, pronta semmai ad alzare l’asticella ma per farlo occorre un risultato di tutto rispetto anche con formazioni quotate come appunto il Terranuova. Tutte le altre aretine sono fuori casa oggi pomeriggio. La Castiglionese, terza in classifica, andrà a fare visita al Firenze Ovest ferito per la delusione maturata in Coppa Italia e penultimo in classifica. La classica buccia di banana su cui c’è il rischio di scivolare senza la giusta attenzione insomma. Per il Foiano c’è il viaggio in casa della Fortis Juventus. Gli amaranto di Zacchei dopo la deblacle con il Siena sono tornati in corsa e adesso cercano conferme grazie anche alle ultime mosse di mercato, come ad esempio l’arrivo di un portiere esperto come Brian Vassallo. Anche per gli amaranto - a 24 punti, con tre di ritardo sull’ultimo posto utile per i playoff - ecco un avversario in difficoltà, impegnato nella zona rossa che potrebbe creare problemi senza la giusta dose di concentrazione.

Per quanto riguarda le altre partite in calendario la Lastrigiana riceverà il Mazzola, mentre la capolista Siena osserverà un turno di riposo, dall’alto dei suoi 42 punti che valgono ad oggi 14 punti di margine sulla seconda. Ecco Pontassieve-Colligiana, Scandicci-Rondinella Marzocco e Asta contro Signa. Mercoledì si tornerà in campo con un nuovo turno di campionato infrasettimanale con le gare in calendario alle 14.30. Per le aretine sono in calendario Baldaccio Bruni-Asta, Castiglionese-Sinalunghese, Foiano-Lastrigiana e Audax Rufina-Terranuova Traiana.